ВКС РФ провели успешный пуск новой ракеты системы ПРО

Москва, 4 июня. Российские ВКС осуществили успешный запуск новой ракеты системы ПРО с территории Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Запуск был осуществлен с полигона Сары-Шаган. По словам заместителя командира соединения ПРО ВКС полковника Владимира Сергиенко, «противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики». Он подчеркнул, что она успешно выполнила боевую задачу.

Отметим, что это не первое испытание новой системы ПРО. Последние испытания были проведены 1 декабря 2018 года. В ВКС РФ пояснили, что на полигоне Сары-Шаган проводят пуски, как стоящих на вооружении ракет ПРО, так и испытываются противоракеты ближнего действия.

Ранее эксперты издания Military Watch назвали американскую систему ПРО неспособной перехватить новейшую межконтинентальную ракету «Сармат», а также гиперзвуковой комплекс «Авангард».