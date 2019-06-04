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Крупный пожар тушат на складе ГСМ в Красноярске

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Крупный пожар тушат на складе ГСМ в Красноярске

Москва, 3 июня. В Красноярске пожарные тушат склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Площадь пожара составляет 1000 кв. метров. Тушение ведется по второму номеру сложности. Существует угроза перехода на аналогичные здания. Для снятия угрозы распространения огня готовится пенная атака», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Загоревшийся склад находится в промышленной зоне, туда уже была направлена лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Данных о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что Федеральное агентство новостей писало о том, как в марте в Московской области в деревне Сергеево городского округа Чехов загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Площадь горения составила 2400 квадратных метров.

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Автор: Антон Зарубин
Источник: tass.ru
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