Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Нью-Йорк, 4 июня. Американский рэп-исполнитель Шон Кори Картер, более известный как Jay-Z, стал первым хип-хоп артистом, чье состояние достигло одного млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.

Эксперты издания проанализировали доходы исполнителя. Они складываются из долей в различных компаниях, недвижимости, коллекции предметов искусства, а также заработка от музыкального бизнеса.

Больше всего денег ему приносит доля в алкогольной компании. На бренде шампанского Armand de Brignac Champagne рэпер заработал 310 млн долларов. На втором месте по прибыльности — сервис перевозок Uber. Он приносит 220 млн долларов. Также Jay-Z зарабатывает на собственном коньячном бреде и стриминговом музыкальном сервисе — по 100 млн долларов с каждой инвестиции.

Шон Кори Картер основал собственную компанию Roc Nation, которая занимается созданием развлекательного контента. У него также есть дорогая недвижимость и коллекция произведений искусства на 70 млн долларов.

Напомним, что рэпер занимается музыкой с 1986 года. В 1996 году вышел его первый альбом Reasonable Doubt, который в США стал платиновым. Jay-Z — многократный обладатель премии «Грэмми».

Ранее стало известно, что британский поп-музыкант Эд Ширан назван самым коммерчески успешным гастролирующим музыкантом 2018 года. Он заработал 432 млн долларов, дав 94 концерта в 53 городах. На втором месте американская певица Тейлор Свифт — 345, 1 млн. Третье место у Jay-Z и его супруги певицы Бейонсе. Тур On the Run II принес им 254,1 млн долларов, сообщают «Известия».

Отметим, в 2018 году журнал Forbes признал самой богатой знаменитостью прославленного режиссера Джорджа Лукаса. Его состояние оценивалось в 5,4 млрд долларов.