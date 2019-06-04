Пушков оценил изменения в регламенте ПАСЕ

Москва, 4 июня. Украина и антироссийский альянс в ПАСЕ рискуют проиграть партию по блокировке участия России в Совете Европы, считает председатель комитета Совета Федерации по информационно политике Алексей Пушков.

Регламентный комитет ПАСЕ в понедельник принял резолюцию, которая предлагает отступить от регламента организации, пригласив для участия в июньской сессии делегации России, а также Боснии и Герцеговины. Документ предлагает изменить устав ПАСЕ, дополнив его пунктом, который запрещает лишать полномочий и права голоса национальные делегации.

«Украина и антироссийский альянс в ПАСЕ рискуют проиграть партию по блокировке участия России в Совете Европы», — прокомментировал принятие резолюции российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Пушков также напомнил, что с 2012 год по 2015 год являлся главой делегации России в ПАСЕ и знает, что «депутаты в основном следуют за своими правительствами».

«А раз те уже высказались в Комитете министров СЕ за отмену санкций по отношению к России, можно и в ПАСЕ ожидать такого же голосования. Украинцы и прибалты нервно курят в углу», — подытожил Пушков.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью Федеральному агентству новостей уточнил, что в принятой резолюции «система санкций осталась», однако введены некоторые ограничения. В частности запрет на лишение права голоса.

Украинская сторона уже выразила свое возмущение от резолюции. Глава делегации Украины Владимир Арьев сообщил, что Киев намерен попытаться убедить ПАСЕ не утверждать резолюцию.

В 2014 году российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приняла решение о приостановке работы в организации и прекратила выплату членских взносов. Это буквально поставило под угрозу работу всей организации.

Россия неоднократно предлагала внести изменения в регламент ПАСЕ, запрещающие лишать национальные делегации полномочий и права голоса. В ходе апрельской сессии 2019 года ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос, передавали «Известия».