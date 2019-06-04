Зеленский прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове

Киев, 3 июня. Президент Украины Владимир Зеленский призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку инциденту со сносом памятника маршалу Жукову в Харькове. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в социальной сети Facebook.

Она опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала о реакции украинского президента на ситуацию со сносом памятника. Мендель отметила, что Зеленский призывал власти Харькова обсудить эту проблему с жителями города. Также президент потребовал от правоохранительных органов дать правовую оценку произошедшему.

Как отметила пресс-секретарь президента, снос памятника стал следствием «непродуманной гуманитарной политики» в стране, проводимой в последние годы. Мендель указала, что действующий сейчас на Украине закон о декоммунизации не требует сноса памятников историческим персонам, которые имеют отношение к «изгнанию нацистов» с Украины.

«Следовательно, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним — так же как с переименованием проспекта — присутствует», — пояснила пресс-секретарь в социальной сети.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей писало об украинских неонацистах, которые в это воскресенье устроили беспорядки и снесли памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове.

В то же время, 9 мая мэр Харькова открыто выступил за возвращение имени Жукова станции метрополитена и проспекту в городе.