Минздрав РФ ответил на критику аудиторов Счетной палаты

Москва, 4 июня. Более 95% целевых показателей, прописанных в майском указе президента РФ Владимира Путина, по увеличению заработной платы среднему и младшему медперсоналу выполнены, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Счетная палата РФ ранее сообщила, что за прошлый год Минздрав освоил только 68,9% бюджетных средств, а в 50 из 85 субъектах РФ не была увеличена средняя зарплаты среднего и младшего медперсонала.

«По данным Росстата, в 2018 году целевые показатели по заработной плате среднего медицинского персонала с учетом 5% отклонения выполнены во всех 85 субъектах РФ, младшего медицинского персонала — в 81 субъекте РФ», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве уточнили, что из 170 целевых показателей по зарплате в 85 регионах «не выполнено только четыре показателя»: в Мурманской области, Туве, Пермском крае и на Камчатке.

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году. При наличии высшего образования повышение зарплаты должно составить 200% от средней по региону.

Как сообщала «Газета.ру», по данным аудиторов Счетной палаты, в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа в части повышения средней зарплаты. Кроме того, по данным специалистов, Минздрав не обеспечил достижение целевых значений по трем из пяти показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения»: ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи.