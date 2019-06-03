Вершинин обсудил с замглавы МИД САР вопросы оказания гуманитарной помощи в Сирии

Москва, 3 июня. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел встречу с заместителем министра САР Айманом Сусаном. Стороны обсуждали вопросы урегулирования ситуации в Сирии, оказания неотложной помощи жителям страны, сообщает МИД РФ.

«Были подробно рассмотрены вопросы достижения прочной стабилизации «на земле» в Сирии при продолжении борьбы с терроризмом», — сообщили в российском ведомстве.

Стороны также обсудили вопросы продвижения политического процесса, который осуществляют сами сирийцы при поддержке ООН.

Ранее компетентные органы Сирии обнаружили большой склад оружия, боеприпасов и средств связи, несколько угнанных автомобилей, а также медицинское оборудование, принадлежащее боевикам в провинции Эль-Кунейтра, передает корреспондент Федерального агентства новостей.