Трамп написал, что РФ сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Вашингтон, 3 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что российское правительство якобы сообщило американской стороне о «выводе большинства своих людей» из Венесуэлы. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Россия проинформировала нас о том, что она вывела большинство своих людей из Венесуэлы», — написал Трамп, не приводя каких-либо подробностей.

О «сокращении» численности российских специалистов в Венесуэле ранее писало американское издание The Wall Street Journal. Ссылаясь на неназванный источник, оно утверждало, что сейчас в Венесуэле работают лишь несколько десятков российских военных специалистов. Ранее в латиноамериканской стране якобы находились около тысячи специалистов Ростеха, отвечавших за подготовку венесуэльских военных и проведение консультаций, связанных с поставками вооружений.

Пресс-служба Ростеха уже прокомментировала подобные сообщения, отметив, что американские СМИ преувеличивают число сотрудников Ростеха в Венесуэле в десятки раз. Как напомнили в корпорации, в действительности размер представительства Ростеха в Венесуэле не менялся уже много лет.

С аналогичным комментарием выступил и посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, заявив, что новость об «отзыве» российских специалистов не соответствует действительности.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле на законных основаниях. Их задачей является обслуживание поставленной в страну военной техники.

В середине января Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом» Венесуэлы, возглавив протесты против законного главы государства Николаса Мадуро. Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась, однако Гуайдо продолжает свою деятельность. Ряд стран Запада, включая США признали оппозиционера «главой» страны. Россия, Китай и ряд других стран поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Появление Гуайдо на политической сцене Венесуэлы сопровождалось появлением многочисленных фейков в западной прессе. Иностранные СМИ, выполняя заказ Вашингтона, всеми силами пытались оправдать противозаконное самопровозглашение Гуайдо президентом. Например, был организован и распространен фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Источником информации оказался известный в определенных кругах мошенник и ряженый казак Евгений Шабаев. Фейк о неких наемниках был вскоре опровергнут самим Reuters.