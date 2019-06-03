Отец убитого экс-спецназовца Белянкина рассказал о задержании подозреваемых 

Москва, 3 июня. Полиция установила личности всех участников драки, в ходе которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщил отец погибшего Алексей Белянкин.

Боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит ножом в сердце после того, как вступился за незнакомцев, которых избивала толпа.

«Сегодня за полчаса до митинга, где собралось около 300 человек в поддержку Никиты, я пообщался с оперативным работником, который сообщил, что все участники драки установлены, одного задержали, с ним ведутся следственные действия», — сообщил отец погибшего РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что одним из главных подозреваемых в деле об убийстве Белянкина стал владелец местного бара Григор Оганян. По некоторым данным, он вылетел в Ереван первым утренним рейсом после инцидента.

По данным следователей, Белянкин пытался помочь получившему во время потасовки ножевое ранение мужчине и произвел несколько предупредительных выстрелов из имевшегося при нем травматического пистолета, сообщали «Известия». Однако в этот момент ему был нанесен удар ножом в область сердца. От полученных ран он скончался на месте.

Как сообщал «Царьград», друг убитого Белянкина Егор Сергеев в прямом эфире простился с ним. Он обратился к родителям погибшего и поблагодарил их за то, что они воспитали достойного сына, защитника Отечества. Свое обращение он завершил словами из песни: «Солдатами не рождаются, солдатами умирают».

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков выразил мнение, что гибель бывшего спецназовца должна научить всех потенциальных очевидцев немедленным звонкам в полицию в аналогичных ситуациях.