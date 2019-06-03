Apple представила версию iOS 13 с темным режимом

Вашингтон, 3 июня. Корпорация Apple представила новую версию iOS 13 в Калифорнии на ежегодной конференции для разработчиков WWDC.

Еще за несколько месяцев до WWDC стало ясно, что одним из главных нововведений iOS 13 станет темная тема (Dark Mode). О новинке со сцены рассказал старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги.

По его словам, функция «темная тема» полезна при работе в условиях низкой освещенности, также данный режим экономит заряд батарей на смартфонах с OLED-дисплеями. Dark Mode можно включить в «Центре управления». После этого все стандартные приложения Apple «окрашиваются» в темные цвета.

На сайте компании уточняется, темный режим доступен сторонним разработчикам приложений для интеграции в их собственные приложения и может быть запланирован на автоматическое включение на закате или в определенное время.

Среди новшеств обновленного ПО: FaceID проводит разблокировку на 30% быстрее, а приложения при загрузке должны занимать на 50% меньше места. Разработчики также обещают, что приложения будут грузиться в два раза быстрее, передают «Известия».

Как и ожидалось, обновилось приложение «Напоминания», получив новый интерфейс с четырьмя заданными параметрами по умолчанию: задачи, которые необходимо выполнить в течение дня, запланированные, помеченные и остальные задачи.