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Apple представила версию iOS 13 с темным режимом

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Apple представила версию iOS 13 с темным режимом

Вашингтон, 3 июня. Корпорация Apple представила новую версию iOS 13 в Калифорнии на ежегодной конференции для разработчиков WWDC. 

Еще за несколько месяцев до WWDC стало ясно, что одним из главных нововведений iOS 13 станет темная тема (Dark Mode). О новинке со сцены рассказал старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. 

По его словам, функция «темная тема» полезна при работе в условиях низкой освещенности, также данный режим экономит заряд батарей на смартфонах с OLED-дисплеями. Dark Mode можно включить в «Центре управления». После этого все стандартные приложения Apple «окрашиваются» в темные цвета.

На сайте компании уточняется, темный режим доступен сторонним разработчикам приложений для интеграции в их собственные приложения и может быть запланирован на автоматическое включение на закате или в определенное время.

Среди новшеств обновленного ПО: FaceID проводит разблокировку на 30% быстрее, а приложения при загрузке должны занимать на 50% меньше места. Разработчики также обещают, что приложения будут грузиться в два раза быстрее, передают «Известия».

Как и ожидалось, обновилось приложение «Напоминания», получив новый интерфейс с четырьмя заданными параметрами по умолчанию: задачи, которые необходимо выполнить в течение дня, запланированные, помеченные и остальные задачи.

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Автор: Олеся Волкова
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