Опубликовано фото главного подозреваемого в убийстве экс-спецназовца Белянкина

Москва, 3 июня. Одним из подозреваемых в деле об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково стал владелец местного бара Григор Оганян, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, подозреваемый Оганян вылетел в Ереван первым утренним рейсом.

Отметим, что данная информация официально не подтверждена на данный момент. Как сообщала «Газета.ру», о бегстве предполагаемого убийцы спецназовца на допросе якобы рассказали двое задержанных участников драки. Они сообщили, что после драки купили ему авиабилет в Армению.

В настоящее время следователи продолжают разбираться в обстоятельствах смертельной драки. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщали «Извсетия».

Ранее СК РФ сообщил подробности гибели экс-военнослужащего Никиты Белянкина во время драки в поселке Путилково Красногорского района Подмосковья. По информации следователей, боец пытался помочь получившему во время потасовки ножевое ранение мужчине и произвел несколько предупредительных выстрелов из имевшегося при нем травматического пистолета. Однако в этот момент ему был нанесен удар ножом в область сердца. От полученных ран он скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

В интервью Федеральному агентству новостей председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков выразил мнение, что гибель бывшего спецназовца должна научить всех потенциальных очевидцев немедленным звонкам в полицию в аналогичных ситуациях.