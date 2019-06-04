Ролик на YouTube о румынской агрессии против Украины поднял на уши киевских силовиков

Украинские силовики — на страже государственного суверенитета. Муха не пролетит. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос изыскал в недрах YouTube «опасный» ролик. Пользователь под ником «30192» поместил видео виртуального наступления румынско-молдавских войск на Украину.

События разворачиваются в недалеком 2022 году. Румыния и Молдавия снова вместе после долгих лет разлуки. Захватчики бесцеремонно аннексировали украинскую часть Буковины. Европейцы в гневе, но им, очевидно, нечего противопоставить военной мощи Кишинева и Бухареста. В это время россияне атакуют Одессу. Атмосфера ужаса дополняется средневековыми музыкальными мотивами и самыми реалистичными деталями. Особенно устрашающе выглядят стрелочки-сороконожки. Автор пояснил, что запись приурочена к электронной книге, над которой он денно и нощно трудится.

Заметим, что карьера «30192» на YouTube до сих пор не клеилась. На творчество молодого человека обращало внимание лишь несколько десятков пользователей. Пик славы пришелся на начало мая. Сюжет о теннисной драме в Мадриде собрал у экранов почти 900 зрителей. В общем, очень скромно. Лучшие годы «30192» явно впереди.

Но украинские государственные мужи обеспечили начинающему блогеру известность, о которой тот и не помышлял. Господин Матиос пообещал немедленно внести данные о злодеянии в единый реестр досудебных расследований.

По его мнению, ролик содержит признаки особо тяжких преступлений. Главы силовых ведомств безотлагательно соберутся на экстренное совещание.

«В связи с изложенными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ. Все получат законные поручения в рамках уголовного производства», — заявил главный военный прокурор Украины.

Матиос многозначительно добавил:

«Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не защищаем свое государство».

Подобные метаморфозы в природе действительно случаются. Например, медведи, хоть они и хищники, могут питаться молодой зеленью и зернами. В степной зоне эти звери почти что травоядны. Бывает и наоборот. Если мышам приходится голодать, они без зазрения совести пожирают себе подобных.

Особняком в этом ряду стоит всеядный человек, если только он не вегетарианец. Одним словом, в области биологии Матиос ничем себя не дискредитировал. Смутило другое. Разумно ли поднимать всех на уши из-за фантазий никому не известного пользователя Интернета?

Всемирная сеть, как известно, переполнена самыми безумными идеями. Все воюют со всеми едва ли не каждый день. Третьи мировые, ядерные войны, апокалипсисы, армагеддоны — рутина…

Эти произведения не становятся поводом для экстренных совещаний Пентагона, каких-либо иных военных ведомств, трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Пекина или других серьезных мероприятий.

Однако украинские «можновладці» подошли к безобидному творчеству со всей возможной серьезностью. Вскоре после заявления Матиоса свое слово сказали и в службе безопасности Украины. Пообещали оперативно отреагировать на скандальное видео. Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов убежден, что не только Буковина может стать объектом притязаний супостата.

«К сожалению, я считаю, что есть проблема не только с этим роликом. Есть проблема и в других регионах, о которых я сообщу на этом собрании. И потом правоохранительные органы примут совместное решение», — заключил Баканов.

Странная суета украинских правоохранителей обратила на себя внимание экспертного сообщества. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко невысоко оценил познания товарища «30192» в военной сфере.

«В этом ролике нет, что называется, штабной культуры. Она отсутствует и в обозначениях, и в направлениях главных ударов. Это не какие-то топографические карты, а карты, взятые из Интернета. Поэтому перед нами типичная провокация», — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Коротченко не верит в причастность российских кадров к созданию «шедевра». Отечественные специалисты способны подготовить материал куда лучшего качества. По мнению журналиста, шум вокруг видео связан с попытками уходящей киевской власти снова и снова нагнетать обстановку.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко история с роликом о «румынской агрессии» весьма показательна.

Он отметил, что угроза Украине исходит вовсе не из Молдавии или Румынии. Журавко не верит в превращение этих «травоядных» животных в «хищников». Опасность следует искать совсем в другом месте.

«Матиос и ему подобные — это самые настоящие хищные животные, которые паразитируют на государстве, обгладывают последние украинские кости. Сколько они положили людей в Донбассе, сколько левых дел возбудили, сколько заработали на войне? Вот от кого надо избавляться», — убежден политик.

В этой тревожной обстановке радует только одно: видеозапись была опубликована уже после выборов. В противном случае Петр Алексеевич мог бы продлить военное положение на неопределенное время. И не видать украинцам нового президента.

Хотя Порошенко обычно ждал врага с Мальдивских островов или испанской Марбельи. И каждый день был готов взглянуть врагу в лицо. И завтракал, как в последний раз — на 11600 евро.