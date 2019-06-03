BadComedian может закрыть обзоры после иска компании Kinodanz

Москва, 3 июня. Блогер и обозреватель фильмов Евгений Баженов, известный под ником BadComedian, заявил, что может закрыть свой канал на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz.

По словам блогера, в отношении него компания Kinodanz подала иск на миллион рублей из-за опубликованного на YouTube обзора на фильм «За гранью реальности». В видеоролике Баженов рассказал, что судебные тяжбы продолжаются уже полгода. По его словам, обратившаяся в суд компания Kinodanz «заявляет, что своим обзором я нарушил объемы цитирования».

При этом блогер обращает внимание на то, что в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет. Поэтому данный иск является крайне противоречивым. BadComedian выразил мнение, что иск является попыткой закрыть его обзоры после критики в адрес компании.

Баженов напомнил, что министерство культуры РФ финансировало производство фильмов данной кинокомпании.

«Мы все должны иметь право высказывать свое мнение, особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги», — подытожил BadComedian.

Компания Kinodanz была основана в 2012 году. На ее счету такие фильмы как «Танцы насмерть», «За гранью реальности», «Эбигейл», «Звездный разум» и другие.