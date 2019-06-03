Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Идлиб и Латакия

Идлиб, 3 июня. Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, обстреляли 13 населенных пунктов в провинциях Латакия и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Телль-эт-Тут, Джанаджик, Джубб-эз-Зарур, Бейт-Смайра, Ройс-Услейман, Акч-Баэр, Раша, Джурин, Руйесет- Искандер, Айн-эль-Наур, Касталь-эль-Бордж и Хамрат провинции Латакия и Эль-Васита провинции Идлиб.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компетентные органы Сирии обнаружили множество оружия, боеприпасов, средств связи, дистанционных детонаторов и несколько угнанных автомобилей, используемых вооруженными группами, а также медицинское оборудование, принадлежащее боевикам.