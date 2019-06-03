Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении

Киев, 3 июня. Украинская Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение, который был внесен главой государства Владимиром Зеленским.

Законопроект о конфискации незаконных активов чиновников и наказании за их приобретение, а также введении уголовной ответственности за незаконное обогащение , как сообщили в пресс-службе президента Украины, был разработан совместно с украинскими и иностранными экспертами.

По отношению к чиновникам, которые приобрели активы, чья стоимость составляет больше их законных доходов более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, предлагается применить наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. Кроме того, виновных чиновников лишат права занимать определенные должности в течение трех лет.

Отмечается, что подобные дела будут рассматривать судьи Высшего антикоррупционного суда.

КС Украины, признав статью УК о незаконном обогащении неконституционной, отменил ее. Бывший глава Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Раде законопроект о ведении этой статьи, но документ до сих пор не принят. Зеленский пообещал представить свой законопроект.