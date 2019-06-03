Трамп оконфузился в Лондоне, не узнав собственный подарок королеве

Лондон, 3 июня. Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию, не узнав своего собственного подарка королеве Великобритании Елизавете II, презентованного ей годом ранее, сообщает агентство Press Association.

По словам директора Королевской коллекции Тима Нокса, в Букингемском дворце королева подвела Трампа к оловянной статуэтке лошади чистокровной породы, которую глава Белого дома подарил монарху в ходе своего визита в Лондон год назад. Когда у Трампа спросили, узнает ли он статуэтку, тот ответил отрицательно.

Директор коллекции, оправдывая американского президента, заметил, что «одна лошадь так похожа на другую». Он также назвал приятным обстоятельством то, что супруга Трампа Меланья, в отличии от своего мужа, узнала подарок.

Трамп прибыл в Великобританию в понедельник по приглашению королевы с государственным визитом. Вместе с супругой он посетит ряд мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

The President and The Prince of Wales inspect a Guard of Honour formed by Nijmegen Company, Grenadier Guards. #USStateVisit pic.twitter.com/RwxRdLhm77 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2019

В этот раз британцы вновь собрались в знак протеста против визита американского лидера. Противники Трампа организованно вышли на улицы. Как сообщала «Газета.ру», они собираются снова запустить в небо его огромную надувную фигуру в виде младенца в подгузниках. Она летала над городом во время его прошлого приезда.

Ранее 3 июня Трамп назвал неудачником мэра Лондона Садика Хана, неоднократно выступавшего с критикой американского лидера. По словам главы Белого дома, Хан проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента США, самого важного союзника Великобритании, передавали «Известия».