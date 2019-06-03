Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Трамп оконфузился в Лондоне, не узнав собственный подарок королеве

2 384
0 Оставить комментарий

Трамп оконфузился в Лондоне, не узнав собственный подарок королеве

Лондон, 3 июня. Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию, не узнав своего собственного подарка королеве Великобритании Елизавете II, презентованного ей годом ранее, сообщает агентство Press Association.

По словам директора Королевской коллекции Тима Нокса, в Букингемском дворце королева подвела Трампа к оловянной статуэтке лошади чистокровной породы, которую глава Белого дома подарил монарху в ходе своего визита в Лондон год назад. Когда у Трампа спросили, узнает ли он статуэтку, тот ответил отрицательно. 

Директор коллекции, оправдывая американского президента, заметил, что «одна лошадь так похожа на другую». Он также назвал приятным обстоятельством то, что супруга Трампа Меланья, в отличии от своего мужа, узнала подарок.

Трамп прибыл в Великобританию в понедельник по приглашению королевы с государственным визитом. Вместе с супругой он посетит ряд мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. 

В этот раз британцы вновь собрались в знак протеста против визита американского лидера. Противники Трампа организованно вышли на улицы. Как сообщала «Газета.ру», они собираются снова запустить в небо его огромную надувную фигуру в виде младенца в подгузниках. Она летала над городом во время его прошлого приезда.

Ранее 3 июня Трамп назвал неудачником мэра Лондона Садика Хана, неоднократно выступавшего с критикой американского лидера. По словам главы Белого дома, Хан проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента США, самого важного союзника Великобритании, передавали «Известия».

infox - new
Автор: Олеся Волкова
Источник: Press Association
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров