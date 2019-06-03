МВД РФ назвало число заявлений на гражданство от жителей Донбасса

Москва, 3 июня. Несколько тысяч заявлений от жителей Донецкой и Луганской областей Украины о приобретении российского гражданства были приняты МВД РФ. Об этом сообщает сайт ведомства.

Сейчас всем необходимым оборудованием оснащены четыре миграционных пункта по приему и выдаче документов для жителей Донецкой и Луганской областей. Кроме того, работает центр обработки документов. Они расположены в поселке Матвеев Курган, селе Покровское, городе Донецке (Ростовская область) и городе Новошахтинске.

«На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до 3 месяцев в соответствии с данным указом», — сообщается на сайте российского ведомства.

Решение о выдаче гражданства будет выноситься по окончании проведения необходимых проверочных мероприятий.

Отмечается, что пункты выдачи российских паспортов начнут свою работу после принятия решений о получении российского гражданства.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Как пишет «Газета.ру», жители Донбасса, желающие получить российские паспорта, не обязаны при это отказываться от украинского гражданства.

Подробнее о том, как получить паспорт гражданина РФ в упрощенном порядке жителям Луганской и Донецкой народных республик, можно узнать в инструкции Федерального агентства новостей.