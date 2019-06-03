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Минобороны Сербии заявило об улучшении состояния пострадавшего в Косово россиянина

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Минобороны Сербии заявило об улучшении состояния пострадавшего в Косово россиянина

Белград, 3 июня. Выздоровление российского дипломата Михаила Краснощекова, который пострадал во время спецоперации косовских силовиков, проходит хорошо, сообщила пресс-служба министерства обороны Сербии.

В понедельник сотрудника миссии ООН в Косово посетили спикер Государственной думы Вячеслав Володин, председатель сербского парламента Майя Гойкович и глава оборонного ведомства республики Александр Вулин.

«Они убедились. что российский дипломат успешно поправляется. В ходе операции в Военно-медицинской академии был исправлен перелом скулы и предотвращено распространение осложнений на часть костных и мозговых структур, а также на глаз», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Госдумы пожелал россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки.

Напомним, косовские силовики по предлогом борьбы с организованной преступностью 28 мая начали спецоперацию на севере края. В результате беспорядков пострадали несколько десятков сербов и двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков. В настоящее время россиян проходит лечение в больнице Белграда.

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Автор: Данила Копп
Источник: Пресс-служба Минобороны Сербии
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