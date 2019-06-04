Сирия,4 июня Сирийская армия атакует боевиков в Латакии и Хаме, турки ликвидировали отряд YPG в Алеппо. ВВС Сирии продолжает серию боевых вылетов на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили серию боевых вылетов на юге провинции Идлиб и ударили по расположениям боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы и в Латакии.

«Исламское государство1: подозревается в нападении на иранский контрольно-пропускной пункт в Дейр-эз-Зоре и патруль военной полиции в Эс-Сувейде.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступает в Идлибе под натиском правительственных войск, в Хаме и Латакии обменивается с САА ударами.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»: усиливают меры безопасности на севере Алеппо.

Курды: строят укрепления в Дейр-эз-Зоре, потеряли девять бойцов в Алеппо.

ВС Турции: обвинили отряд YPG в подготовке теракта на севере Алеппо с участием террористов-смертников.

Провинция Латакия

Днем правительственная армия вступила в бой с боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», атаковав из на юге города Кабана. Сирийская арабская армия атаковала позиции джихадистов на юге города с поддержкой четвертой танковой дивизии и отряда специального назначения «Силы Тигра». Согласно данным военного источника Al Masdar, данное нападение САА совершено для проверки обороноспособности сил «Тахрир аш-Шам» и союзной «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в РФ) для поиска новой стартовой точки будущего штурма города. Днем Twitter-канал Baladi News соообщил, что в ходе пробного штурма понесли серьезные потери обе стороны конфликта. САА отступила к прежним позициям для подготовки второго наступления и ожидает подкрепления.

Провинция Алеппо

Утром новостной портал Halab Today TV сообщил, что после серии терактов в Алеппо, первый корпус «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» запретил для жителей ношение оружия. Теперь для этого требуется специальное разрешение, которое можно получить только у боевиков. В жилых районах и на площадях запрещено транспортное движение военной техники и автомобилей.

Вечером Twitter-канал MENAnalyst сообщил, что турецкие беспилотники атаковали курдский отряд самообороны (YPG) на юге кантона Африн. Турки заявили, что курды планировали теракт с участием боевиков-смертников. В результате атаки 9 курдских бойцов скончались, было унижено несколько автомобилей. Примечательно, что ранее курдское ополчение не было замечено в использовании смертников в своих вылазках, так что по всей видимости турки антитеррористической операцией прикрывают сведение счетов с курдами, которые нападают на протурецкие группировки и ведут подрывную деятельность в Африне.

В деревне Кафр-Кульбин обнаружен труп женщины, пропавшей десять дней назад в городе Азаз, сообщает портал ANHA News. Примечательно, что женщину нашли на территории оккупации протурецких группировок, которые ранее похищали сирийцев с целью получения от их семей выкупа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром стало известно, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) укрепили позиции в районе Аль-Рамла в городе Сабиха, установив несколько тяжелых артиллерийских орудий. Меры безопасности были приняты курдами после нескольких нападений боевиков ИГИЛ1 на окраинах города, как передал Twitter-канала Euphrates Post.

На востоке Дейр-эз-Зора бойцы SDF задержали двух боевиков «Исламского государства», которые закладывали мины на дороге, как передал канал Rojava Network.

По сообщению канала Deir Ezzor 24, один из командиров иранского Корпуса Стражей Исламской революции был атакован неизвестными у контрольно-пропускного пункта в городе Абу-Кемаль. В нападении подозреваются боевики «Исламского государства». Часть иранских подразделений, дислоцированная у сирийско-иракской границы и уже продемонстрировали определенные успехи в борьбе со «спящими ячейками» ИГИЛ, которые прячутся в пустыне и через границу бегут в Ирак.

Провинция Даръа

Днем на юге провинции инженерным подразделением САА был обнаружен схрон с боеприпасами террористов в районе бассейна реки Ярмук. Из тайника были изъяты снаряды для тяжелых противотанковых комплексов американского производства BGM-71 ТOW, беспилотник и множество боеприпасов и медикаментов, как передает корреспондент новостного агенства SANA News. Аналогичный схрон был обнаружен также в провинции Хомс.

Провинция Идлиб

На юге провинции ВВС Сирии продолжили серию боевых вылетов в районы скоплений боевиков вооруженных бандформирований в ответ на провокации и нарушения режима прекращения огня в зоне «Большого Идлиба». Telegram-канал Dorarsite сообщает, что утром ВВС Сирии ударили по укреплениям джихадистов в районе населенного пункта Хиш. Днем точечные авиадуры были нанесены по складам боевиков в окрестностях города Маарет ан-Нуман, Маарет Хурма, Кафр Увейд, как передает канал IDLIB PLUS. Еще один вылет был совершен в районе городов Тремала, Абидин, Хубейт. Данные о потерях боевиков в живой силе и технике уточняются. Боевики «Тахрир аш-Шам» под натиском авиаударов ВВС Сирии начали выбирать в качестве своих опорных пунктов школы и больницы и другие учреждения общественного пользования, чтобы затруднить для правительственной армии продвижение в провинции.

В конце дня ВВС Сирии совершили боевые вылеты в районы скопления боевиков у города Хазарин и Кафр-Саджна. Авиация нанесла точечные удары по укреплениям джихадистов.

Канал Halab Today TV сообщил, что с поддержкой специального отряда «Сил Тигра» САА взяла штурмом поселок Аль-Касабия. Источник сообщает, что в ходе штурма были ранены и убиты десятки боевиков. «Тахрир аш-Шам» также лишилась трех автомобилей, оснащенных пулеметными установками. Как сообщают военные источники канала, сирийская армия готовится к штурму удерживаемого боевиками города Хабит.

Провинция Ракка

На юго-западе провинции неизвестные атаковали конвой САА в районе населенного пункта Ресафа в Ракке. Правительственными войсками было отражено нападение, неизвестные скрылись. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку, как передает Masar Press Net. Наиболее вероятно, что правительственный конвой атаковали боевики, действующие в составе «спящих ячеек» «Исламского государства», которые укрываются на территориях, подконтрольных курдским отрядам, которые уже продемонстрировали свою беспомощность в антитеррористической борьбе на занятом им востоке Евфрата.

Провинция Хама

На севере региона не прекращаются боестолкновения между правительственной армией и боевиками-джихадистами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». После прибытия подкрепления, боевики готовятся к повторному штурму города Кафр Набаль и соседнего Аль-Хувейза, откуда были вынуждены отступить ранее. Сегодня утром подразделение САА из артиллерии обстреляла укрытия джихадистов на подступах к городу Камхана, как передал Twitter-канал Baladi News.

Днем военно-воздушные силы Сирии нанесли точечный удар по расположениям боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе города Кафр-Зета и долины Аль-Габ, где боевики укрываются после отступления. В ответ боевики снова обстреливают военный аэропорт Хамы, передает канал Halab Today TV. За прошлую неделю аэропорт был безуспешно атакован ими шесть раз.

Провинция Эс-Сувейда

Новостной портал Masar Press Net сообщил о нападении банды неизвестных. Днем группа боевиков, вооруженная ручным противотанковым гранатометом, напала на патруль военной полиции и обстреляла их автомобиль. Атака была отражена и неизвестные скрылись с места преступления. Ни одна из группировок пока что не взяла на себя ответственность за нападение. Напомним, правительственные войска освободили Эс-Сувейду от боевиков ИГИЛ в конце прошлого года, зачистив от джихадистов вулканическое плато Ас-Сафа, но часть «спящих ячеек» вполне вероятно могла скрыться в подполье.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)