Британские ученые заявили о безопасности употребления 25 чашек кофе в день

Лондон, 3 июня. Ежедневное употребление большого количества кофе, даже в иных случаях 25 чашек напитка, абсолютно безопасно для здоровья и не оказывает негативного воздействия на состояние сердечно-сосудистой системы человека. К такому необычному выводу пришла группа британских ученых.

В исследовании приняли участие свыше 8 тысяч жителей Великобритании, которые не имеют проблем с сердцем. Эксперты из Лондонского университета королевы Марии разделили их на три группы.

Добровольцы из первой выпивали менее одной чашки кофе в день, участники во второй — от одной до трех кружек напитка в сутки, оставшиеся же пили более трех чашек ежедневно, передает «Газета Кемерова». При этом некоторые добровольцы из последней группы могли выпить до 25 чашек кофе за 24 часа.

Ученые в ходе эксперимента провели обследование кровеносных сосудов участников при помощи метода магнитно-резонансной томографии (МРТ). Учитывались такие показатели, как вес, возраст и пристрастие к курению. По результатам исследования выяснилось, что даже у тех добровольцев, которые ежедневно выпивали по несколько чашек напитка, не зафиксировали существенных изменений состояния кровеносных сосудов, пишет НСН.

«Наше исследование показывает, что кофе не наносит такого серьезного вреда артериям, как предполагалось ранее», — заявил профессор Кеннет Фанг.

По его словам, эксперимент поможет специалистам установить точные дозировки кофе, употребление которых будет безопасным для здоровья человека.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Евгений Брюн указал на то, что регулярное употребление кофе может привести к возникновению зависимости, а резкий отказ от него — к абстинентному синдрому, который сопровождается головной болью, сонливостью и резкими перепадами настроения.

В то же время международная исследовательская группа пришла к выводу, что употребление двух и более чашек чая и кофе в день увеличивает риск развития рака легких.