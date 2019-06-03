Матвиенко назвала маразмом новые правила правописания русских фамилий на Украине

Ялта, 3 июня. Новые правила правописания российских фамилий на Украине являются маразмом и безобразием, считает спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

На прошлой неделе украинские власти утвердили новую редакцию «Украинского правописания», которое предписывает, в частности, изменить написание некоторых русских фамилий. Новые правила требуют писать фамилии с окончанием на «ой» через «ий», а фамилии, заканчивающиеся на «ский» или «цкий», писать с мягким знаком. Исключение составит лишь «Толстой».

«Это такой маразм, такое безобразие, которое там творится. Мне кажется, эта пена скоро должна сойти», — прокомментировала инициативу украинских властей Матвиенко на встрече с лидерами крымских национальных объединений, которую организовали в Ливадийском дворце.

Как сообщалось ранее, новую редакцию правописания украинское правительство утвердило «с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания», сообщала «Газета.ру».

Отметим, что во время общественного обсуждения данного закона эксперты выступили против переиначивания русских фамилий, сойдясь во мнении, что это приведет лишь к потере идентичности некоторых граждан, однако в итоге возражения были отклонены.

Ранее инициативу прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Но «Толстий» звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила. Зато Дмитрий Донской будет ныне «Доньский». Знайте, мол, нашу незалежность», — с иронией написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Киев проводит политику «декоммунизации» и отказа от всего русскогос 2014 года. К настоящему моменту уже переименовано несколько городов и десятки улиц, названные в честь российских или советских деятелей. 19 мая тогда еще президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации на Украине фактически подошел к концу, передавал телеканал «360».