Слуцкий прокомментировал изменения в регламенте ПАСЕ

Москва, 3 июня. Резолюция регламентного комитета ПАСЕ предполагает введение ограничений по санкционному режиму, сообщил Федеральному агентству новостей председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Регламентный комитет ПАСЕ в понедельник принял резолюцию, которая предлагает отступить от регламента организации, пригласив для участия в июньской сессии делегации России, а также Боснии и Герцеговины. Документ предлагает изменить устав ПАСЕ, дополнив его пунктом, который запрещает лишать полномочий и права голоса национальные делегации.

«Система санкций осталась, но с ограничениями. Это то, чего мы ожидали. Черным по белому в регламенте ПАСЕ прописано: санкции остаются. Но из них уходит то, что не устраивало нас. Те вещи, которые в принципе не могут применяться с нашей точки зрения к парламентским делегациям, сформированным международными парламентами: лишение права голоса и тому подобные меры», — сообщил Слуцкий.

Он уточнил, что с текстом документа делегация ознакомится утром во вторник. Если резолюция устроит российскую сторону, будет принято предварительное решение о возвращении в ПАСЕ. Окончательное же решение примет руководство страны, уточнил Слуцкий.

В 2014 году российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приняла решение о приостановке работы в организации и прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы, что поставило под угрозу работу всей организации. Позднее Парламентская ассамблея Совета Европы дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий России, однако часть ограничений остается в силе.

Россия неоднократно предлагала внести изменения в регламент ПАСЕ, запрещающие лишать национальные делегации полномочий и права голоса. В ходе апрельской сессии 2019 года ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос.