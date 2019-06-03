Милонов призвал Резника отказаться от «кухонной революции» и идти на выборы

Москва, 3 июня. Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал петербургского парламентария Максима Резника отказаться от «кухонной революции» и идти на губернаторские выборы. Политик поделился на своей странице в соцсети Facebook мнением о резкой активности оппозиции накануне старта губернаторской избирательной кампании.

По словам Милонова, активность некоторых оппозиционных политиков, которая наблюдается в последнее время, вызвана желанием участвовать в гонке за губернаторское кресло. Он посоветовал Резнику и его соратникам «не устраивать кухонные революции», а попытать свои силы на реальной арене.

«Идите регистрируйтесь, собирайте подписи и тогда вы увидите реальную, а не фейсбучную поддержку людей нашего города. В целом же хочется пожелать нашим горе-оппозиционерам не заигрываться и помнить судьбу их духовных предков из 1917 года», — написал чиновник на странице в соцсети.

Кампания оскандалившегося депутата против временно исполняющего обязанности губернатора Северной столицы Александра Беглова, которая получила название «За любого, кроме..», уже вызывает критику в кругах оппозиции и на просторах Интернета, сообщил «Новый день». Многие считают призывы Резника политически несостоятельными, отмечая, что вдумчивые люди будут голосовать за лучшего кандидата на губернаторских выборах.

Сам Резник пока еще не заявлял о своих губернаторских амбициях и поддержал на словах лидера фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского, который ранее объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост главы города. Примечательно, что это произошло еще до того, как Вишневский призвал своего коллегу пройти тест на наркотики, чтобы доказать свою честность. Теперь остается не ясно, как поведет себя парламентарий, который в мае угодил в наркоскандал.