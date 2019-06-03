В Радикальной партии рассказали, как Мосийчук ударил Ляшко тростью по лбу

Киев, 3 июня. Украинский депутат Игорь Мосийчук подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в партии.

Инцидент произошел две недели назад, когда Мосийчук объявил о своем выходе из «Радикальной партии». При этом во время драки Мосийчук ударил Ляшко своей тростью.

«Мосийчук на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. На фото и видео можно увидеть след и царапину. Олега Валерьевича сильно гримируют, но опухоль все равно не удается скрыть полностью», — пояснил источник.

Он также добавил, что причиной драки стали финансовые разногласия между Ляшко и Мосийчуком. Издание отмечает, что Мосийчук отрицает информацию о драке, а также отказывается называть причины ухода из Радикальной партии.

«Никого я не бил. Это просто слухи, не более. Я сейчас со всеми общаюсь вежливо. У меня были конфликты с другими членами партии, без имен. О причинах моего выхода из партии я скажу после 21 июля, а может, напишу о них в своих мемуарах», — пояснил Мосийчук.

Стоит отметить, что Мосийчук не первый раз становится участником конфликта с применением силы. Год назад Мосийчук ударил тростью депутата Сергея Лещенко, который намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

В конце мая 2019 года Мосийчук оказался в центре еще одного скандала. 28 мая депутат пришел на прямой эфир телеканала ZIK в состоянии алкогольного опьянения. Позднее Мосийчук попытался оправдаться, заявив, что причиной его «пьяного поведения был наркоз».