Москва, 3 июня. Шведская автомобилестроительная компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.

Согласно сообщению пресс-службы, система позволит взять новый, уже застрахованный по КАСКО и зарегистрированный в ГИБДД автомобиль бренда в долгосрочную аренду на срок до года. Нововведение, по словам представителей Volvo, избавит автомобилистов от забот, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей машины.

От клиента в период подписки потребуется только оплачивать заправку и мойку автомобиля, все остальные обязательства и расходы возьмет на себя компания. Подписка включает регулярное техническое обслуживание, сервис Pick Up & Delivery, сезонную замену колес и их хранение, а также многое другое.

Воспользоваться сервисом смогут россияне старше 25 лет, которым перед подпиской предстоит пройти «тест на платежеспособность». Первым авто, доступным для аренды, станет кроссовер Volvo XC60 с комплектации Inscription с 249-сильным бензиновым двигателем T5. Абонентская плата при этом составит 59,5 тысячи рублей в месяц при условии заключения договора на год.

Напомним, в начале марта шведский автомобильный гигант совместно с Наньянским технологическим университетом создал и презентовал первый беспилотный электрический автобус. Транспортное средство способно вместить 80 пассажиров, а время полной зарядки его электрического устройства составляет шесть минут.

Кроме того, компания нашла способ бороться с пьяными водителями. Инженеры компании показали новую систему, которая должна повысить безопасность на дороге. Через специальные камеры в салоне компьютер будет оценивать поведение водителя.

А в конце мая Volvo привезла в Россию седан S60 нового поколения, который получил два бензиновых мотора и остался без дизеля.