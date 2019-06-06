Счастье — это не достаток. Причины и следствия. ФАН-ТВ

Что такое счастье, можно ли его купить, как обрести его, нужен ли государству депрессивный гражданин? Эти и многие другие извечные вопросы сегодня Николай Стариков обсудит в новом выпуске программы «Причины и следствия» со своим гостем. В студии ФАН-ТВ Сергей Скребец, создатель и ведущий авторской программы MED-Prof, генеральный директор ООО «Северо-Западный центр психического здоровья».

В цикле программ на ФАН-ТВ «Причины и следствия» наших читателей ждут увлекательные беседы с экспертами, политологами, творческими и просто интересными людьми. Более того — интервьюером в выпусках выступает Николай Стариков, известный общественный деятель, писатель и постоянный обозреватель Федерального агентства новостей.

Сегодня в гостях Сергей Скребец — создатель и ведущий авторской программы MED-Prof, генеральный директор ООО «Северо-Западный центр психического здоровья».

— Сегодня животрепещущая тема, в которой в одиночку не разобраться. Что же такое счастье? Это эмоция? Это экономический показатель? Политическое состояние общества? Что это такое?

— На самом деле вы задали очень глубинный и правильный вопрос. Потому что счастье само по себе — это внутреннее состояние человека. Но мы все живем в социуме, мы животные социальные люди. Тревожное, депрессивные состояния, либо состояния радости, счастья — они заразные, слава богу. И ВОЗ сейчас бьет в набат: во всем мире (не только в России, а во всех странах) очень динамично растут депрессивные тревожные состояния. Противовес — эмоция счастья. Счастье — это состояние внутреннее.

— То есть это, все-таки, эмоция?

— Конечно, мы все состоим из эмоций. Вы сегодня проснулись с утра, хорошая погода улыбнулись — эмоция. Дождь? Уже совсем другое. Мы же не роботы, этим и отличаемся. Мы можем и должны чувствовать мир через эмоции.

— Если я вас правильно понимаю, счастье — это эмоция, оно возникает внутри человека, но возникает исключительно под внешними факторами?

— Не совсем. Счастье — это довольно сложная эмоция, и по большому счету, мы рождены для того, чтобы быть счастливыми. Счастье неравно радости. Радость — одна из эмоций такого сложного комплекса, как счастье. Оно в себя включает много всего. И для того, чтобы стать счастливым (и по восточной философии, и по психологическим различным учениям), необходимо все-таки проводить большую работу.

В 2017 году было создано первое «Министерство счастья», ну как министерство. Но реально, из политических соображений, это очень правильно с политической и экономической точки зрения. Когда государство ставит задачу, чтобы граждане, живущие в данной стране, были счастливыми.

— Саудовская Аравия. С чем эта страна в первую очередь ассоциируется у россиянина? С высоким материальным уровнем. Здесь возникает вопрос: и что же они там, несчастливы?

— В Саудовской Аравии было первое. В Бутами, в Венесуэле, как ни странно тоже есть, в одном из центральных штатов Индии есть региональное министерство счастья. То есть это уже не в одной стране и, заметьте, страны с разным уровнем доходов.

Вы можете выстелить всю студию стодолларовыми купюрами, лечь на них, но от этого счастливым вы не станете.

Есть масса культурных приложений, которые нематериальны, но без которых счастье невозможно. Счастье многовекторное, без искусства достичь его невозможно, душа должна работать.

Счастье заразно, когда вы счастливы, счастливы дети, близкие, окружающие. Если вы депрессивный, вы делитесь депрессией. Счастливый человек и государству нужен, он более плодотворен, он мотивирован на позитив.

Душевное, психическое, ментальное здоровье — мы им не занимаемся. А этим необходимо заниматься с самого раннего детства. Есть масса состояний, из которых человек самостоятельно выйти не сможет. Надо помогать людям быть счастливыми.

— Счастье — это не синоним достатка. Но, наверное, достаток, является способом приближения к счастью?

— Если вы спросите любого человека, самого себя, зачем вы ходите на работу? Чтобы зарабатывать деньги. Зачем вам деньги? Чтобы детей поставить, выучить, чтобы была машина, в ресторан сходить, заплатить за коммунальные, маме помочь? А зачем вам это все надо? Через много «зачем» вы поймете, что просто хотите быть счастливым.

И когда мы просыпаемся с утра, по-разному люди называют это: внутреннее чувство, совесть, чутье, но наш мозг сам себя толкает к тому, что надо быть счастливым. Но постепенно действительность начинает тебя подгружать. Чтобы этого не было, с людьми надо действительно работать.

— Так может быть это какая-то цель? Процесс достижения цели и есть счастье? Ты хочешь чего-то добиться, ты ставишь себе цель, идешь к этой цели, почти добился, чувствуешь удовлетворение, получив то, чего хотел. Но через какой-то промежуток времени тебя это уже не радует. Нужна новая цель?

— Счастье, это все-таки эмоция, с которой мы живем сейчас. Сейчас я чувствую себя счастливым, к вечеру это, может быть пройдет. Но я буду делать все, чтобы испытывать это чувство счастья. Сам путь, преодоления каждой ступени, это тоже путь к счастью. Но мы не можем быть счастливы потом, завтра. Потому что это состояние «сейчас», мы живем прямо сейчас. Извините, но вечера может просто не быть. Известный журналист [Доренко] 9 мая поехал посмотреть празднование. Помните, как у Булгакова? Проблема не в том, что человек смертен, проблема в том, что он внезапно смертен.

Процесс достижения счастья тоже может его приносить. Но если у вас деструктивная цель, она не принесет в конечном итоге счастья.

— Деньги могут принести счастье?

— Сами деньги, как Абсолют, нет. Потому что деньги — вообще иллюзия. Есть доллар, рубль, евро, они девальвируются, происходят какие-то катаклизмы. Если вы эти деньги равняете счастью, их наличие счастья не принесет, а вот отсутствие данных денежных знаков будет для вас депрессивным стимулом к саморазрушению.

— Можем ли мы попытаться в рамках нашей беседы составить «рецепт счастья»?

— Для того, чтобы быть счастливым, надо заниматься самосовершенствованием каким-то. Этому надо учить, у нас, к сожалению, нет на сегодняшний день никаких программ, ни в школах, ни в вузах, ни по жизни. Это действительно большая работа, которую надо проводить, которой надо учить. Но у нас слово «псих» вызывает страх, психолог, психотерапевт, психиатр — люди боятся этих специалистов (совершенно разных, кстати). Но еще никто из жизни не ушел без психической травмы.

— Итак, первая составляющая — самосовершенствование. Физическое, психическое, духовное и душевное. Вторая — постановка целей. Но во всех сказках должно быть три части. Какая составляющая третья?

— Трудно сказать, каждый человек для себя сам определяет что-то свое. Понятие счастья, оно очень многовекторное и очень личное. Но самое основное — это чувство, то чувство, когда петь хочется, творить, созидать. Мы к нему приходим по-разному: через детей, через семью, через работу. У каждого человека по-разному.

— В нашем разговоре вы коснулись, хоть и грустной, но важной темы — «memento vivere».

— «Помни о смерти», да.

— В любой момент человек может умереть. Мне кажется, третьей составляющей может быть ощущение бренности бытия. Мысль о том, что каждый день может оказаться последним. Кажется, грустная мысль. Но на самом деле мысль позитивная, которая позволяет избавиться от наносных ценностей, которые на самом-то деле никакими ценностями и не являются.

— Абсолютно верно, тем более, что в культуре человеческой есть и культура жизни, и культура смерти. То есть то, как мы относимся к смерти. Например, в японских традициях человека с рождения готовят к тому, что мы смертны: как мы уйдем, зачем мы уходим.

— Сергей Сергеевич, есть ли на ваш взгляд связь между счастьем и демографией? Как между собой связаны семья и счастье? Тем более, что для нас этот вопрос актуален.

— Мне кажется, напрямую. Попробую объяснить почему. Недавно проходил большой форум, на котором выступал и [Андрей] Курпатов. И в прозвучавших докладах прослеживается такая вещь. Никакие финансовые влияния, на которые готово пойти государство, демографию не спасут. Взять страны Европы, ту же Германию, Италию. Кажется — достаток, их пособия больше чем зарплаты в некоторых странах Советского Союза. А рождаемости почти нет.

Так что счастливый человек — это крепкая семья. Те дети, которые вырастают в счастливых семьях, в по-настоящему счастливых семьях, а не в «условно-благополучных», они с самого детства получают алгоритм счастья.

— То есть мы можем быть счастливыми хотя бы ради своих близких?

— Пусть это будет одной из мотиваций.