Матвиенко резко ответила на заявление Киева о «нарушении прав» коренных народов в РФ

Симферополь, 3 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заявление Киева по «нарушению прав» коренных народов в России абсурдом.

Ранее Рада приняла обращение к международным организациям, в том числе ООН. В нем отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к «систематическому нарушению прав коренных народов в РФ».

Сенатор назвала заявление украинской стороны по нарушению прав коренных народов в России «абсурдным». По ее мнению, Киев своим обращением пытается переложить проблему «с больной головы на здоровую». Матвиенко напомнила, что не только в России критикуют действия Украины по отношению к нацменьшинствам, но и в других странах мира.

«За все годы в России и в Советском Союзе не исчез даже малый народ, не исчез ни один язык», — подчеркнула российский политик.

Она добавила, что в России уделяется особое внимание развитию народов, которые проживают на территории страны.