В Раде объяснили, зачем был снесен бюст Жукова

В заявлении пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель содержится прозрачный намек на то, что ситуация со сносом памятника маршалу Георгию Жукову была выгодна определенным политическим силам в самом Харькове. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Если посмотреть между строк заявление пресс-секретаря Зеленского, видно, что в нем содержится намек — ситуация была сформирована в самом городе. Мендель прямо говорит, что не надо было городским властям изначально переименовывать в Харькове проспект маршала Жукова и идти на поводу у радикальных националистических элементов. А теперь городские власти вступаются за бюст полководцу. Как в той поговорке: вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте», — иронично отметил собеседник ФАН.

По мнению Мураева, факт вандализма был неслучайным, его специально спровоцировали в ходе начавшейся избирательной кампании по выборам в Верховную раду.

«Кто-то в день проведения в Харькове съезда партии «Доверяй делам» крушит памятник великому маршалу, а завтра появятся «герои», которые обязательно все восстановят. Это, как говорится, за пределами добра и зла. Есть вещи, которыми нельзя спекулировать ради электоральных бонусов», — считает парламентарий.

По его словам, на Украине продолжает существовать правовой беспредел, когда люди, назвавшие себя активистами, подменяют собой закон.

«Власть, крышуя этих «активистов», использует их там, где требуется подавить политических оппонентов или решить свои коммерческие интересы. Поскольку в правовом поле эти вопросы власть решить не смогла бы», — уверен собеседник ФАН.

По мнению Мураева, судить о том, какую политику будет вести Зеленский, очень сложно до окончания выборов в Верховную раду.

«Его многочисленные советники говорят часто прямо противоположные вещи. Зеленский на заявления либо не реагирует, либо открещивается от их слов, если это вызывает невыгодный ему общественный резонанс. Надо понимать, что он во время президентской кампании разными путями сумел добиться хорошего результата и в центре Украины, и на юго-востоке, и даже на Западной Украине. А это ментально очень разные регионы. То, что понравится его избирателям в Херсоне, может очень не понравиться во Львове», — отметил депутат Верховной рады.

Поэтому до формирования парламента Зеленский не будет делать решительных шагов.

«Я очень надеюсь, что Украина наконец станет правовым государством. Что проявления агрессии, выгодные власти, управляемые и направляемые, останутся в прошлом. Страна, где «уличная демократия» решает важнейшие вопросы, не имеет будущего. Отсюда по-прежнему будут уезжать люди, и не будет приходить инвестор», — уверен собеседник ФАН.

Если Зеленский действительно что-то хочет поменять и за ним не стоят все те же силы, что стояли и за Петром Порошенко, ему надо наводить порядок в этом отношении, считает Мураев.

«Пока он — голый король. Он не может влиять ни на СБУ, ни на МВД, ни на армию. Поскольку не поставил руководить ими своих людей».

А назначений новых руководителей он не проводит, поскольку любое назначение будет вызывать спорное отношение к фигурам, отнимая у него те голоса, которые нужны Зеленскому, чтобы продвинуть своих сторонников на парламентских выборах, уверен собеседник ФАН. В ближайшие два месяца остается лишь наблюдать.

«Я считаю, что у Украины каждый день на счету, но для нынешней элиты зачастую важнее борьба за власть, чем борьба за сохранение страны», — резюмировал украинский парламентарий.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель написала на своей странице в Facebook о том, что «ситуация в Харькове вокруг памятника маршалу Жукову — яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в течение последних лет».

Она отметила, что закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» делает исключения для памятников тем деятелям, кто был связан с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины.

Президент Украины, отметила Мендель, считает, что «разрешение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижение оптимального решения».