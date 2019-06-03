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Сводки из Сирии

Сирия новости 3 июня 22.30: турки ликвидировали отряд YPG в Алеппо, в Эс-Сувейде неизвестные напали на САА

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Сирия новости 3 июня 22.30: турки ликвидировали отряд YPG в Алеппо, в Эс-Сувейде неизвестные напали на САА

Сирия, 3 июня. Турецкие беспилотники ликвидировали отряд YPG, подозреваемый в подготовке теракта в Алеппо. В Эс-Сувейде неизвестные напали на патруль военной полиции правительственных сил. САА готовится к штурму в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удары по позициям «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся к штурму Хабита в Идлибе и отразили нападение неизвестных вЭс-Сувейде, зачистили в Хомсе схрон боеприпасов, принадлежащих ИГИЛ1.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступают в Идлибе.

Курды: потеряли девять бойцов в Алеппо.

ВС Турции: обвинили отряд YPG в подготовке теракта на севере Алеппо с участием террористов-смертников.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

По данным Twitter-канала MENAnalyst, беспилотники ВС Турции атаковали курдский отряд самообороны (YPG) на юге кантона Африн. Турки заявили, что курды планировали теракт с участием боевиков-смертников, приуроченный к Ураза-Байраму — праздничному дню, когда мусульмане отмечают конец священного месяца Рамадан. В результате атаки 9 курдов скончались, было унижено несколько автомобилей YPG. Примечательно, что ранее курдское ополчение не было замечено в использовании смертников в своих вылазках, так что по всей видимости турки неумело прикрывают контртеррористической борьбой банальное сведение счетов с курдами, которые ведут партизанскую войну с ними в Африне.

В деревне Кафр-Кульбин обнаружен труп женщины, пропавшей десять дней назад в городе Азаз, сообщает портал ANHA News. Отметим, что труп нашли на территории оккупации протурецких группировок, которые неоднократно похищали сирийцев с целью получения от их семей выкупа. Если за заложника семьи не в состоянии заплатить, боевики убивают его через некоторое время. На прошлой неделе правительственные силы сумели обезвредить одну группировку, которая наживалась подобным образом на населении оккупированного Алеппо.

Провинция Хомс

Южная граница Сирии в провинции Хомс

Как сообщает новостной портал SANA News, в Хомсе в ходе рейда инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) был обнаружен тайник боевиков. Из схрона были изъяты противотанковые ракеты, гранатометы, десятки коробок с патронами для автоматов и пулеметов, а также ручные гранаты.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили боевые вылеты в районы скопления боевиков у города Хазарин и Кафр-Саджна. Авиация нанесла точечные удары по укреплениям джихадистов. Данные о потерях среди боевиков пока что уточняются, как передает источник в сети Twitter Idlib Plus.

Ряд оппозиционных каналов и новостных агентств сообщал, что сирийская армия якобы не занимала город Аль-Касабия и данная информация является дезинформацией. Позднее, источник в Twitter Breizhman выложил фото, снятое военнослужащими САА в Аль-Касабии, подтвеждая тем самым, что город перешел под контроль правительственных сил. Теперь сирийская армия готовится к штурму удерживаемого боевиками города Хабит.

Провинция Эс-Сувейда

Провинция Эс-Сувейда

Новостной портал Masar Press Net сообщил о нападении банды неизвестных. Днем группа боевиков, вооруженная ручным противотанковым гранатометом, напала на патруль военной полиции и обстреляла их автомобиль. Атака была отражена и неизвестные скрылись с места преступления. Ни одна из группировок пока что не взяла на себя ответственность за нападение. Напомним, правительственные войска освободили Эс-Сувейду от боевиков ИГИЛ в конце прошлого года, зачистив от джихадистов вулканическое плато Ас-Сафа, но часть «спящих ячеек» вполне вероятно могла скрыться в подполье.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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