Сирия, 3 июня. Турецкие беспилотники ликвидировали отряд YPG, подозреваемый в подготовке теракта в Алеппо. В Эс-Сувейде неизвестные напали на патруль военной полиции правительственных сил. САА готовится к штурму в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удары по позициям «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся к штурму Хабита в Идлибе и отразили нападение неизвестных вЭс-Сувейде, зачистили в Хомсе схрон боеприпасов, принадлежащих ИГИЛ1.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступают в Идлибе.

Курды: потеряли девять бойцов в Алеппо.

ВС Турции: обвинили отряд YPG в подготовке теракта на севере Алеппо с участием террористов-смертников.

Провинция Алеппо

По данным Twitter-канала MENAnalyst, беспилотники ВС Турции атаковали курдский отряд самообороны (YPG) на юге кантона Африн. Турки заявили, что курды планировали теракт с участием боевиков-смертников, приуроченный к Ураза-Байраму — праздничному дню, когда мусульмане отмечают конец священного месяца Рамадан. В результате атаки 9 курдов скончались, было унижено несколько автомобилей YPG. Примечательно, что ранее курдское ополчение не было замечено в использовании смертников в своих вылазках, так что по всей видимости турки неумело прикрывают контртеррористической борьбой банальное сведение счетов с курдами, которые ведут партизанскую войну с ними в Африне.

В деревне Кафр-Кульбин обнаружен труп женщины, пропавшей десять дней назад в городе Азаз, сообщает портал ANHA News. Отметим, что труп нашли на территории оккупации протурецких группировок, которые неоднократно похищали сирийцев с целью получения от их семей выкупа. Если за заложника семьи не в состоянии заплатить, боевики убивают его через некоторое время. На прошлой неделе правительственные силы сумели обезвредить одну группировку, которая наживалась подобным образом на населении оккупированного Алеппо.

Провинция Хомс

Как сообщает новостной портал SANA News, в Хомсе в ходе рейда инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) был обнаружен тайник боевиков. Из схрона были изъяты противотанковые ракеты, гранатометы, десятки коробок с патронами для автоматов и пулеметов, а также ручные гранаты.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили боевые вылеты в районы скопления боевиков у города Хазарин и Кафр-Саджна. Авиация нанесла точечные удары по укреплениям джихадистов. Данные о потерях среди боевиков пока что уточняются, как передает источник в сети Twitter Idlib Plus.

Ряд оппозиционных каналов и новостных агентств сообщал, что сирийская армия якобы не занимала город Аль-Касабия и данная информация является дезинформацией. Позднее, источник в Twitter Breizhman выложил фото, снятое военнослужащими САА в Аль-Касабии, подтвеждая тем самым, что город перешел под контроль правительственных сил. Теперь сирийская армия готовится к штурму удерживаемого боевиками города Хабит.

Провинция Эс-Сувейда

Новостной портал Masar Press Net сообщил о нападении банды неизвестных. Днем группа боевиков, вооруженная ручным противотанковым гранатометом, напала на патруль военной полиции и обстреляла их автомобиль. Атака была отражена и неизвестные скрылись с места преступления. Ни одна из группировок пока что не взяла на себя ответственность за нападение. Напомним, правительственные войска освободили Эс-Сувейду от боевиков ИГИЛ в конце прошлого года, зачистив от джихадистов вулканическое плато Ас-Сафа, но часть «спящих ячеек» вполне вероятно могла скрыться в подполье.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)