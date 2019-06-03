Зеленский даст большую пресс-конференцию после 100 дней президентства

Киев, 3 июня. Президент Украины Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию по итогам 100 дней работы на посту главы государства. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель на брифинге возле здания администрации президента в Киеве.

«Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства, потому что будут наработаны какие-то определенные результаты», — сказала представитель Зеленского.

Напомним, выборы президента Украины прошли в два тура. По итогам первого тура президентских выборов никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов, во второй тур прошли лидеры первого тура — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Первый смог набрать по итогам второго тура более 73% голосов избирателей. Инаугурация нового президента Украины прошла 20 мая. Практически сразу глава украинского государства подписал указ о роспуске Рады. Новые выборы в парламент пройдут в конце июля, сообщил «МИР 24».