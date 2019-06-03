Фанатов рассмешила упавшая в лужу Бузова

Москва, 3 июня. Звезда проекта «Дом-2», певица Ольга Бузова анонсировала выход новой песни, опубликовав сроки из нее в социальной сети Instagram.

На снимке телеведущая запечатлена, лежащей в воде. Для фотосессии она выбрала купальник телесного цвета и шапочку из бусин. Наряд артистки дополнили цепи и свисающая на бедра бахрома.

Однако экстравагантный наряд Бузовой лишь рассмешил фанатов, которые посчитали, что певица «упала в лужу». Обратили внимание поклонники и на сходство образа артистки и ее коллег по цеху Дженнифер Лопес и Леди Гаги. Они тут же обвинили телеведущую в «воровстве».

«Неудачная копия образа и клипа Дженифер Лопес», — отметила пользователь под ником innamoramento2015.

Негодование у фанатов также вызвали строки песни, которыми певица сопроводила снимок.

«Твои слова — водица. Так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться», — подписала фото знаменитость.

Многие посчитали, что это намек на экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова.

Стоит отметить, что выход новой песни Бузовой пройдет на фоне скандала с ее участием. Напомним, ведущая Ксения Собчак в своей авторской передаче рассказала о неком дизайнере, который попросил ее обратиться к Бузовой с очень деликатной просьбой: не носить одежду его бренда.

Звезда телепроекта «Дом-2» резко ответила Собчак и назвала ее нападки в свой адрес «дешевыми понтами». Певица обратила внимание на то, что «ни один выпуск Собчак», да и многих других блогеров не обходится без обсуждения ее персоны. Безова подчеркнула, что никакие дизайнеры не могут на нее повлиять, так как звезды шоу-бизнеса за свои деньги приобретают одежду, а производители не могут этого запретить.