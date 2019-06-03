Восемьдесят четыре новых вагона метро появятся в Петербурге в этом году. ФАН-ТВ

Члены Правительства во главе с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым посетили электродепо «Невское» петербургского метрополитена. Там состоялась презентация современного подвижного состава метро проектов «НеВа» и «Юбилейный» с асинхронным тяговым приводом, в том числе новейшего состава, поставленного в мае 2019 года.

Всего в метрополитене Северной столицы более 400 таких вагонов разных модификаций, впервые в эксплуатацию они были введены в 2012 году. Детали для вагонов изготавливают в России, Японии и Чехии, а собирают на Кировском заводе и ОЭВРЗ в Петербурге.

Особенность вагонов заключается в том, что они на 30% экономичнее традиционных составов, ход плавне, расположение поручней более удобное, а также имеются специальные зоны для маломобильных пассажиров.

На встрече с градоначальником работники метрополитена отметили хорошее социальное обеспечение, однако пожаловались на сложную транспортную доступность в городе, попросили сделать виадук, чтобы больше не стоять по часу на переезде прежде, чем попасть на работу. На что Александр Беглов сказал, что в Петербурге будет построено 17 путепроводов, шесть из них сделают до 2024 года, остальные построят до 2032. Бюджет проекта свыше 80 млрд рублей.

Однако особое внимание, по словам врио губернатора, сейчас будет уделяться развитию метрополитена.

«Но самое главное — это развитие метрополитена, не будет развиваться метрополитен, город со временем встанет просто, мы это хорошо понимаем и знаем. Нам во-первых нужно обновлять парк, мы порядка 84-х вагонов в этом году покупаем, а за семь лет мы должны обновить еще 800 вагонов», — сказал Александр Беглов, врио губернатора Петербурга.

В новых вагонах врио губернатора отметил удобное рабочее место для машиниста и добавил, что такие подвижные составы будут внедрены еще на двух линиях метрополитена. Также в ближайшее время будут открыты новые станции, а на старых проведут реконструкцию.