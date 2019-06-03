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FIFA усилит меры борьбы с дискриминацией во время матчей

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FIFA усилит меры борьбы с дискриминацией во время матчей

Москва, 3 июня. Международная федерация футбола (FIFA) усилит меры по противодействию дискриминации во время матчей, сообщается на официальном сайте организации.

Члены Совета организации одобрили ряд поправок к трем сводам правил FIFA, в том числе к дисциплинарному кодексу.

Согласно задумке, при проявлении дискриминации матчи будут признаваться автоматически аннулированными после применения «трехэтапной процедуры», которая предполагает приостановку игры, остановку матча с уводом футболистов в раздевалку, если проявления дискриминации продолжаются, а также отказ от продолжения игры в случае «критического сценария».

Помимо этого, было принято решение, что дисциплинарный комитет должен выступать в качестве единственного судебного органа, занимающегося вопросами манипулирования матчами.

Дисциплинарный кодекс FIFA с изменениями вступит в силу уже в этом году. Он начнет действовать с 15 июля.

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Автор: Данила Копп
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