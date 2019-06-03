Украина возмущена резолюцией ПАСЕ, осложняющей принятие санкций против РФ

Москва, 3 июня. Украинская делегация в ПАСЕ возмутилась тем фактом, что регламентный комитет организации принял проект резолюции, которая может осложнить введение санкций против России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава делегации Владимир Арьев.



Арьев заявил, что украинская делегация была против принятия проекта резолюции.

«Многие из тех, кто голосовал за резолюцию говорили, что может быть россияне примут предложенный компромисс, потому что «надо их наконец начать критиковать в лицо, ведь они не меняются» … Откровенно пророссийские аргументировали необходимостью «сохранить доступ 140 миллионов россиян к Европейскому суду по правам человека». Меня этот аргумент возмутил, потому что за этот доступ украинцы платят и свободой, и жизнью», — заявил глава украинской делегации.

Он добавил, что Киев намерен попытаться убедить ПАСЕ не утверждать резолюцию.

В понедельник, как сообщало Федеральное агентство новостей, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая предлагает отступить от регламента организации, пригласив для участия в июньской сессии делегации России, а также Боснии и Герцеговины.

Документ также предлагает изменить устав ПАСЕ, дополнив его пунктом, запрещающим лишать полномочий и права голоса национальные делегации.

В 2014 году российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приняла решение о приостановке работы в организации и прекратила выплату членских взносов. Это буквально поставило под угрозу работу всей организации.

Россия неоднократно предлагала внести изменения в регламент ПАСЕ, запрещающие лишать национальные делегации полномочий и права голоса. В ходе апрельской сессии 2019 года ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос.

В середине мая, как сообщала «Газета.ру», председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила о неприемлемости отсутствия российской делегации в ассамблее. По ее словам, страны-члены ПАСЕ должны совместно работать для исправления сложившейся ситуации.