Пользователи Instagram пожаловались на проблемы в работе соцсети

Москва, 3 июня. Пользователи Instagram в ряде стран мира пожаловались на проблемы в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в функционировании ресурсов.

«Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 13.01 по времени восточного побережья США (20.01 по времени Москвы. — Прим. ФАН», — говорится в сообщении.

Со сбоями в функционировании социальной сети столкнулись, согласно данным сайта, пользователи из США, Великобритании, Португалии, Франции, Испании, Италии, Дании, Швеции, Германии и Украины.

В России о проблемах в работе ресурса чаще всего сообщают жители столицы.

Напомним, на минувшей неделе пользователи по всей России сообщили о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». На проблемы в функционировании сервиса пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, а также Ростова-на-Дону.

Ранее специалисты выявили утечку личных данных миллионов пользователей Instagram. В Сеть попали контакты популярных блогеров и звезд. База была опубликована на площадке Amazon Web Services и находилась в свободном доступе. Интернет-портал TechCrunch предположил, что выложить базу данных с персональной информацией пользователей Instagram могло одно из индийских маркетинговых агентств.

Роскомнадзор впоследствии заявил, что направит запрос в социальную сеть в связи с информацией об утечке данных 49 миллионов пользователей.