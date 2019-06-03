Матвиенко сравнила отношение РФ и Украины к Крыму

Москва, 3 июня. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Крым для России — это люди, а Украина воспринимает полуостров как территорию для получения выгод.

По ее словам, Украина воспринимает Крым как часть земли, которая «интересна для развития бизнеса». Соответствующее заявление Матвиенко сделала на встрече с лидерами крымских национальных объединений, которая проходила в Ливадийском дворце​​​.

«Для России Крым — это прежде всего люди… В этом огромная разница», — подчеркнула Матвиенко.

Глава Совфеда заметила, когда в РФ говорят о возвращении Крыма, то имеют ввиду, прежде всего, людей, которые мечтали вернуться на историческую родину.

Ранее Матвиенко заявила, что полуостров по праву является одним из духовных центров России.

Напомним, воссоединение Крыма с РФ произошло по результатам референдума, на котором большинство высказалось за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Об этом неоднократно говорили в Москве. Однако Украина продолжает считать полуостров своей, но временно «оккупированной» территорий. Президент России Владимир Путин ранее заметил, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.