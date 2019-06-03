Корчинский предрек победу пророссийских сил на выборах в Раду

Глава Харькова Геннадий Кернес мобилизует пророссийский электорат перед выборами в Раду после того, как «украинцы проиграли на президентских выборах». Об этом глава запрещенной в России экстремистской украинской партии «Братство» Дмитрий Корчинский заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

Так известный своими русофобскими высказываниями националист прокомментировал заявление Кернеса о том, что Украине «не нужно стесняться переговоров с Россией». По мнению Корчинского, возросшая медийная активность харьковского главы связана с приходом новой власти на Банковую.

«Сейчас (на Украине. — Прим. ФАН) происходит реставрация, — заявил Корчинский. — После того как украинцы проиграли на президентских выборах, такие люди, как Кернес, поняли, что они могут выиграть и на парламентских выборах».

Еще пару месяцев назад Кернес и его сторонники «боялись украинцев», добавил Корчинский, а теперь им нечего бояться. В итоге представители бывшей Партии Регионов улучшат свои позиции в Верховной раде девятого созыва, уверен собеседник ФАН.

Напомним, что во втором туре последних выборов президента Украины победивший Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей. Таким образом, под «проигравшими украинцами» Корчинский, очевидно, имеет в виду менее четверти населения страны, поддержавших Петра Порошенко. Если же собеседник ФАН имел в виду мизерную электоральную поддержку на Украине таких же, как он, неонацистов, то в первом туре выборов она, действительно, не превысила статистической погрешности.

Ранее глава Харькова Геннадий Кернес заявил о необходимости провести прямые переговоры с Россией, а также вернуть главному проспекту города имя маршала СССР Георгия Жукова. Заявление харьковского градоначальника прозвучало на фоне кощунственного свержения бюста Жукова неонацистами в Харькове.

Позже в интервью ФАН Кернес пояснил, что именно он имел в виду касательно переговоров с Россией. По словам градоначальника, за прямой диалог с Москвой выступает сам украинский народ.

«Это сейчас запрос у украинского населения на такие переговоры, на диалог Украины с Россией», — отметил харьковский мэр в интервью ФАН.

Ранее новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Российской Федерацией о последствиях гражданской войны в Донбассе.