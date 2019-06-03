«Деловой Петербург» обманул читателей и ввел цензуру

Так называемые либеральные СМИ, которые навязчиво декларируют свое приверженство «свободе слова», в очередной раз наглядно показали, что проводят политику двойных стандартов.

За примером далеко ходить не надо: 30 мая от имени Федерального агентства новостей началось комментирование постов сообщества «Деловой Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Всего наш аккаунт, который, к слову, ведется официальными сотрудниками редакции, оставил 11 комментариев. 2 июня одна из реплик была удалена.

При попытке опубликовать еще один комментарий 3 июня выяснилось, что официальный аккаунт ФАН был заблокирован, а опубликованные ранее комментарии удалены. И это несмотря на незначительную активность ФАН. С 30 мая по 3 июня было опубликовано 11 постов. Все это говорит об общественной и социальной значимости публикаций.

Но сотрудники «ДП» не смогли адекватно отреагировать на посты нашего издания, вместо этого они предпочли забанить аккаунт. Тем самым, по сути, расписавшись в собственной несостоятельности и необъективности.

Стоит отметить, что сами комментаторы продемонстрировали неосведомленность о предмете обсуждения, выпячивая при этом свою предвзятость: пытались жонглировать цифрами, не понимая сути обсуждения.

Независимый аналитик Алексей Филлипов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей иронично заметил, что в блокировке ФАН нет ничего удивительного.

«Это — наглядная демонстрация политики двойных стандартов. С одной стороны, они пытаются играть на публику, «защищая» свободу слова, а с другой, вводят тотальную цензуру, затыкая рот действительно объективным СМИ», — говорит эксперт.

По его словам, фактически либеральные СМИ открыто и бесстыдно лицемерят, вводя в заблуждение своих читателей.

«Многие издания, которые пытаются спекулировать на вопросе «свободы слова», говоря об «открытости», занимаются лицемерием», — подытожил Алексей Филиппов.

Ранее к откровенной цензуре прибегли такие издания как «Новая газета»,«Дождь», «Эхо Москвы»,«Сноб»,«Настоящее время» и The Insider.