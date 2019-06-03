Картину Петрова-Водкина продали за рекордные 12 млн долларов

Лондон, 3 июня. Картину известного русского живописца Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» продали на лондонском аукционе Christieʼs за 9,3 миллиона фунтов (11,7 миллиона долларов).

«Русская неделя», на которой продают предметы русского искусства, стартовала в понедельник в столице Британии. Она проходит два раза в год: в мае-июне и ноябре декабре.

Одним из топ-лотов аукционной недели стал «Натюрморт с сиренью», который был написан Петровым-Водкиным в 1928 году. Начальная стоимость полотна составила 1–1,5 миллиона фунтов (около 1,3 миллиона долларов – 1,9 миллиона долларов), отметила «Культуромания».

Примечательно, что картина Петрова-Водкина стала самой дорогой работой, проданной на таких аукционах, сообщил «АиФ».