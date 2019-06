Грузовой корабль Dragon успешно отстыковался от МКС

Вашингтон, 3 июня. Грузовой корабль Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Трансляция с борта станции шла на сайте NASA. Dragon при помощи дистанционного манипулятора Canadarm был отведен от МКС на расстояние 10 метров. В 12.01 по времени восточного побережья США (19.01 по времени Москвы) была отдана команда на отделение грузового корабля от захвата дистанционного манипулятора.

Затем последовала команда на включение двигателя для начала маневра схода с орбиты. Первые два включения продолжались около трех секунд, третье включение — 22 секунды.

Согласно расчетам, в 17.55 (00.55 по московскому времени) Dragon при помощи парашютной системы приводнится в Тихом океане примерно в 325 километрах к юго-востоку от города Лонг-Бич, который находится в американском штате Калифорния. Корабль доставит на Землю свыше 1,9 тысячи килограмм полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКС.

The @SpaceX #Dragon was released from station's #Canadarm2 robotic arm at 12:01pm ET today. It will splashdown in the Pacific with about 4,200lbs of cargo and research later this afternoon. https://t.co/OiSt34WLTq pic.twitter.com/UqTkvcCWgR