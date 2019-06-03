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Грузовой корабль Dragon успешно отстыковался от МКС

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Грузовой корабль Dragon успешно отстыковался от МКС

Вашингтон, 3 июня. Грузовой корабль Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Трансляция с борта станции шла на сайте NASA. Dragon при помощи дистанционного манипулятора Canadarm был отведен от МКС на расстояние 10 метров. В 12.01 по времени восточного побережья США (19.01 по времени Москвы) была отдана команда на отделение грузового корабля от захвата дистанционного манипулятора.

Затем последовала команда на включение двигателя для начала маневра схода с орбиты. Первые два включения продолжались около трех секунд, третье включение — 22 секунды.

Согласно расчетам, в 17.55 (00.55 по московскому времени) Dragon при помощи парашютной системы приводнится в Тихом океане примерно в 325 километрах к юго-востоку от города Лонг-Бич, который находится в американском штате Калифорния. Корабль доставит на Землю свыше 1,9 тысячи килограмм полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКС.

Напомним, в начале мая американский космический грузовой корабль Dragon успешно состыковался с МКС. Он доставил на станцию порядка 2,5 тонны продовольствия, приборы и материалы для экипажа, который планирует провести десятки научных исследований.

29 мая российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко открыли люк стыковочного отсека-модуля «Пирс» Международной космической станции и вышли в открытый космос. Члены экипажа надели для выхода в открытый космос скафандры «Орлан-МКС». Свою внекорабельную деятельность космонавты посвятили 85-летию Алексея Леонова, который первым в мире вышел в открытый космос 18 марта 1965 года.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: ТАСС
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