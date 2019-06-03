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Матрос российского буксира выпал за борт в Азовском море

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Матрос российского буксира выпал за борт в Азовском море

Симферополь, 3 июня. Матрос российского буксира «Стальной» выпал за борт в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по республике Крым.

По данным ведомства, на поиски матроса был направлен вертолет МЧС РФ, на борту которого находятся спасатели из группы «КРЫМ-СПАС».

«Вертолет МЧС России с сотрудниками «КРЫМ-СПАС» вылетел для проведения патрулирования над водной поверхностью. В случае обнаружения пострадавшего готовы оказать помощь», — сообщает пресс-служба.

В ведомстве также добавили, что инцидент с пропажей матроса произошел утром 3 июня. Экипаж буксира «Стальной» пытался самостоятельно найти матроса, однако поисковая операция не увенчалась успехом. Позднее экипаж буксира запросил помощь у крымских спасателей.

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Автор: Артем Никулин
Источник: РИА Новости
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