Затулин объяснил, зачем ДНР и ЛНР синхронизируют законодательства с РФ

Синхронизация законодательств ДНР и ЛНР с российским — назревшая необходимость. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил, комментируя слова председателя Народного совета ДНР Владимира Бидевки, член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я не так давно был в Донецке и Луганске и могу сказать, что население народных республик, натерпевшееся от Украины, от гражданской войны, от блокады, безусловно, хоть сегодня готово к присоединению к России, — рассказал он. — Но пока включение в состав РФ по каким-то причинам невозможно. Люди с энтузиазмом восприняли указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства. Сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках очереди за российскими паспортами».

Что касается заявления спикера Нарсовета ДНР, то, по мнению Затулина, в этих условиях оно носит вполне объяснимый характер.

«Действительно, Украина не дает возможности для полноценного торгово-экономического, культурного и какого-либо иного диалога, развития отношений. В этих условиях, чтобы выжить, ДНР и ЛНР во многом, если не во всем, полагаются на связи с Россией. И эти связи, безусловно, улучшились бы, стали бы более оперативными, результативными, если бы не было барьеров, в том числе и законодательного свойства. Ведь хозяйствующие субъекты и просто жители ДНР и ЛНР в основном используют ту законодательную базу, которая досталась им от Украины образца 2014 года. Но, во-первых, на Украине уже приняты многие меры для того, чтобы разрушить отношения с инакомыслящими в Донецке и Луганске, а во-вторых, сама логика хозяйственной жизни, хозяйственного оборота подсказывает необходимость введения неких сходных с российскими законодательных процедур. Вот почему республики сейчас стремятся совершенствовать, развивать свое законодательство, с учетом необходимости опоры на Россию и ведения дел с ней».

При этом Затулин в беседе с ФАН отдельно подчеркнул: он не хотел бы, чтобы возникло впечатление, будто Россия к этому подталкивает народные республики или как-то вынуждает.

«К этому вынуждает не Россия! К этому вынуждает поведение Украины и вообще жизнь в условиях гражданской войны», — подытожил политик.

Напомним, сегодня, 3 июня, главы Народных советов ДНР и ЛНР Владимир Бидевка и Денис Мирошниченко подписали в Луганске протокол о межпарламентском сотрудничестве.

«Мы подтвердили намерения идти в одном русле, в одном направлении, потому что цель у нас одна — это синхронизация и интеграция законодательства с Российской Федерацией», — заявил Бидевка.

Постепенные интеграционные процессы, ориентированные на РФ, в республиках идут не первый год. Еще в 2014 году население выходило на улицы с российскими флагами. В дальнейшем в условиях идущей на Украине гражданской войны ДНР и ЛНР стали полностью валютной зоной. Синхронизируются с российскими также различные стандарты — от образовательных до метеорологических.