Пушков иронично отреагировал на «побег» Яценюка с Украины

Москва, 3 июня. Российский сенатор Алексей Пушков иронично отреагировал на «побег» бывшего украинского премьера Арсения Яценюка из страны. Своими размышлениями член Совфеда поделился в микроблоге Twitter.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Яценюк уехал с Украины вместе с семьей, якобы имеющей гражданство Соединенных Штатов. Официального подтверждения этой информации нет.

Пушков, комментируя сообщения украинских СМИ, отметил, что Яценюк, который стал «для многих ненавистным» политиком, вовремя «сделал ноги». По его мнению, бывшему украинскому премьеру Майдан нужен был только для того, чтобы «набить карманы».

«Он лучше других знает, что ему можно многое предъявить. А потому лучше удрать с Украины и скрыться в США», — написал российский сенатор в социальных сетях.

В мае почти сразу после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины была распущена Верховная рада. Досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Еще в мае «Украинская правда» сообщила, что Яценюк вместе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом могут пойти на новые выборы в парламент, создав так называемую партию «двух премьеров».