Сотрудничество ЕАЭС и Африки выходит на новый уровень. ФАН-ТВ

Тема сотрудничества с Африкой вновь была поднята в Москве. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии провели конференцию «ЕАЭС — Африка: экономическая интеграция как фактор развития двух регионов и диалога между ними». Сейчас возможности сотрудничества России и «черного континента» используются не в полном объеме. По словам экспертов, важно незамедлительно использовать потенциал для развития.

«То, что это перспективное направление — это не нуждается даже в комментариях. То, что это сотрудничество принесет колоссальные взаимные бонусы — безусловно. Почему? Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что геополитика и геоэкономика связаны неразрывно, больше того, стимулом и платформой для многих экономических процессов, в том числе и политических, как раз выступает деловое взаимодействие. Интегрирование возможных технологий, услуг общего рынка, общего регулирования, законодательной гуманизации кроме эффекта положительных интегрирующих возможностей ничего больше не даст», — считает Наталия Цайзер, председатель правления Союза «Африканская деловая инициатива».

Развитие Африки — перспектива для всех государств-членов, в этом заинтересованы и послы Африки в России, которые приняли участие в мероприятии.

«Обсуждать важный вопрос — партнерство между Российской и Евразийской стороной с континентом Африки — это очень важно. Для этого мы здесь, работаем для того, чтобы найти общий подход для развития экономического и коммерческого партнерства с Россией. Я могу сказать, что сегодняшнее собрание является приближением между двумя регионами. Можно сказать, что евразийские страны более готовы, так что они могут быстро приступить к интеграции в регионы», — сказал Антуан Сомда, чрезвычайный и полномочный посол республики Буркина-Фасо в РФ.

Для России вклад в развитие Африки сейчас служит вкладом в свое будущее. С 2010 года товарооборот Евразийского экономического союза с государствами Африки вырос в 2,7 раза и по итогам 2018 года составил 21,7 миллиардов долларов. Экспорт ЕАЭС в африканские страны демонстрирует более динамичный рост. За восемь лет экспорт товаров вырос в 3,1 раза — до 18,3 миллиардов долларов. Импорт же стран ЕАЭС из Африки относительно стабилен, за восемь лет его увеличение составило 45,7%. Эксперты отмечают возможность достичь большие цифры.

«Цифра 21,7 миллиардов доллара. Надо понимать, что если мы берем весь африканский континент как единый, то это партнер, который превышает торговлю Евразийского экономического союза с Соединенными Штатами Америки. Это неплохая, серьезная цифра, но, конечно, полностью она не покрывает наш потенциал. Достаточно сказать, что 80% из этой цифры приходится на пять государств, больше ⅓ на одно государство — Египет, с которым мы сейчас ведем переговоры по зоне свободной торговли. То есть потенциал у нас огромный и, конечно, эту цифру можно увеличить в разы», — говорит Татьяна Валовая, член коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК.



Евразийский экономический союз за пять лет своего существование сотрудничает уже со многими странами, активно взаимодействует с зарубежными государствами, региональными интеграционными объединениями и международными организациями в различных регионах мира: от Латинской Америки и Африки до Юго-Восточной Азии. Заработала зона свободной торговли с Вьетнамом. Действует временное соглашение с Ираном, ведущее в перспективе к формированию зоны свободной торговли. В формате меморандумов о взаимодействии комиссия взаимодействует с правительствами более десятка стран: Чили, Перу, Монголия, Сингапур, Камбоджа, Греция, Марокко, Иордания, Фарерские острова, Молдавия, Куба, Таиланд, Бангладеш. Готовится к подписанию такой же документ с Индонезией.