Близкий друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева

Москва, 3 июня. Близкий друг покойной певицы Юлии Началовой Егор Иващенко сравнил бывшего супруга исполнительницы Евгения Алдонина и российского телеведущего Дмитрия Шепелева, который находится в похожей ситуации.

Четыре года назад Шепелев потерял супругу Фриске. Он принял решение оградить их общего сына Платона от общения с родственниками жены. В настоящее время ребенку шесть лет, однако за прошедшие годы он ни разу не видел бабушку и дедушку со стороны мамы. Евгений Алдонин, наоборот, нашел компромисс с тещей и зятем и забрал Веру — дочь Началовой — в свою новую семью. Об этом пишет Kp.Ru.

По словам Иващенко, Алдонин не «тот человек, чтобы выкрадывать ребенка и устраивать разборки, как это происходит в семье Жанны Фриске».

«Здесь абсолютно другая история. Мировая, добрая, светлая. Думаю, они все правильно сделали!» — сказал Иващенко.

Напомним, ранее появилась информация, что Алдонин забрал Веру в новую семью. По его словам, самое главное — душевное спокойствие дочери. Футболист заметил, что он принял решение взять Веру в новую семью, чтобы рядом с ней всегда были любящие люди.

Отметим, сейчас Алдонин отдыхает вместе со своей дочкой Верой, сыном Артемом и второй женой Ольгой в Турции. Видео публикует в своем Instagram супруга спортсмена.

Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет, ее похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище, пишет «Газета.ru». Причиной смерти певицы стал сепсис.