Момент убийства экс-военного в драке в Подмосковье попал на видео

Красногорск, 3 июня. Видеоролик, на кадрах которого запечатлен момент убийства бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске, появился в Сети.

Трагедия произошла в Московской области в ночь на воскресенье. Камеры видеонаблюдения запечатлели произошедшее возле кафе.

На кадрах заметно, как в 23.00 из заведения вышла толпа людей, завязалась потасовка. Мимо проходил Белянкин, который решил вмешаться в конфликт и помочь раненому мужчине, передает «Пятый канал».

Как сообщали ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ, 24-летний молодой человек, пытавшийся разнять дерущихся, произвел в воздух несколько предупредительных выстрелов из имевшегося при нем травматического пистолета. Однако в ходе потасовки один из участников конфликта ударил Белянкина ножом в область сердца. От полученного ранения он скончался на месте, а нападавшие скрылись с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека, а также по факту ранения мужчины в драке, за которого заступился погибший. В ГСУ СК РФ по Подмосковью отметили, что специалистам удалось получить данные о лицах, которые принимали участие в потасовке.