Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Момент убийства экс-военного в драке в Подмосковье попал на видео

30
0 Оставить комментарий

Момент убийства экс-военного в драке в Подмосковье попал на видео

Красногорск, 3 июня. Видеоролик, на кадрах которого запечатлен момент убийства бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске, появился в Сети.

Трагедия произошла в Московской области в ночь на воскресенье. Камеры видеонаблюдения запечатлели произошедшее возле кафе. 

На кадрах заметно, как в 23.00 из заведения вышла толпа людей, завязалась потасовка. Мимо проходил Белянкин, который решил вмешаться в конфликт и помочь раненому мужчине, передает «Пятый канал».

Как сообщали ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ, 24-летний молодой человек, пытавшийся разнять дерущихся, произвел в воздух несколько предупредительных выстрелов из имевшегося при нем травматического пистолета. Однако в ходе потасовки один из участников конфликта ударил Белянкина ножом в область сердца. От полученного ранения он скончался на месте, а нападавшие скрылись с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека, а также по факту ранения мужчины в драке, за которого заступился погибший. В ГСУ СК РФ по Подмосковью отметили, что специалистам удалось получить данные о лицах, которые принимали участие в потасовке.

infox - new
Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Пятый канал
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров