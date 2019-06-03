Певица Дайнеко пострадала от пьяных дебоширов при перелете

Москва, 3 июня. Певица Виктория Дайнеко пожаловалась на неадекватных пассажиров, которые испортили ей перелет с ребенком. По словам певицы, пьяные дебоширы доставали ее с ребенком весь полет.

«Дети золото по сравнению с неадекватными взрослыми, которые напиваются до состояния овощей на глазах у своих же детей, галдят, слушают музыку, выясняют отношения на весь салон так, что ни одного ребенка не слышно, перекричать этот неадекват нужно было постараться», — написала певица в Instagram.

По словам певицы, взрослые люди в состоянии алкогольного опьянения так шумели, что ни один ребенок не смог и на 10 минут закрыть глаза и поспать. При этом принято жаловаться на то, что дети мешают полету. Пострадавшая от неадекватных пассажиров певица назвала детей «пупсиками» по сравнению с алкоголиками.

Стоит отметить, что в Госдуме нашли способ сдержать авиадебоширов. Госдума приняла в первом чтении проект о применении специальных средств сдерживания авиадебоширов. Согласно документу, в ситуации, когда пассажиры создают угрозу жизни и здоровью окружающих, командир сможет отдать распоряжение членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности использовать соответствующие средства. Уточняется, что их перечень утвердит правительство.

Ранее певица рассказала, что она лишилась водительских прав в Черногории. По ее словам, полицейские отобрали у нее удостоверение за превышение скорости на 11 км/ч.