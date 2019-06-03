Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Певица Дайнеко пострадала от пьяных дебоширов при перелете

45
0 Оставить комментарий

Певица Дайнеко пострадала от пьяных дебоширов при перелете

Москва, 3 июня. Певица Виктория Дайнеко пожаловалась на неадекватных пассажиров, которые испортили ей перелет с ребенком. По словам певицы, пьяные дебоширы доставали ее с ребенком весь полет.

«Дети золото по сравнению с неадекватными взрослыми, которые напиваются до состояния овощей на глазах у своих же детей, галдят, слушают музыку, выясняют отношения на весь салон так, что ни одного ребенка не слышно, перекричать этот неадекват нужно было постараться», — написала певица в Instagram.

По словам певицы, взрослые люди в состоянии алкогольного опьянения так шумели, что ни один ребенок не смог и на 10 минут закрыть глаза и поспать. При этом принято жаловаться на то, что дети мешают полету. Пострадавшая от неадекватных пассажиров певица назвала детей «пупсиками» по сравнению с алкоголиками.

Стоит отметить, что в Госдуме нашли способ сдержать авиадебоширов. Госдума приняла в первом чтении проект о применении специальных средств сдерживания авиадебоширов. Согласно документу, в ситуации, когда пассажиры создают угрозу жизни и здоровью окружающих, командир сможет отдать распоряжение членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности использовать соответствующие средства. Уточняется, что их перечень утвердит правительство.

Ранее певица рассказала, что она лишилась водительских прав в Черногории. По ее словам, полицейские отобрали у нее удостоверение за превышение скорости на 11 км/ч.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров