Россию пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ

Страсбург, 3 июня. Регламентный комитет Парламентской ассамблеи совета Европы выступил за участие российской делегации в июньской сессии. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

В сообщении отмечается, что комитет принял резолюцию, которая предлагает отступить от регламента ПАСЕ, пригласив для участия в июньской сессии делегации Российской Федерации, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, резолюция предлагает изменить устав ПАСЕ, дополнив его пунктом, который запрещает лишать полномочий и права голоса национальные делегации.

В пресс-службе ПАСЕ также добавили, что резолюция регламентного комитета должна быть одобрена на голосовании в ходе летней сессии, которая стартует 24 июня в Страсбурге.

В 2014 году российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приняла решение о приостановке работы в организации. Кроме того, российская сторона прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы, что поставило под угрозу работу всей организации. Позднее Парламентская ассамблея Совета Европы дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий России, однако часть ограничений остается в силе.

Россия неоднократно предлагала внести изменения в регламент ПАСЕ, запрещающие лишать национальные делегации полномочий и права голоса. В ходе апрельской сессии 2019 года ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос.