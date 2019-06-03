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Для чего Запад создает фейки об «уничтоженных» в Сирии больницах

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Сирия: Для чего «бомбят» больницы

Ряд нобелевских лауреатов и видных деятелей медицины выступили с обращением к России воспрепятствовать нанесению ударов по медицинским объектам в районе зоны деэскалации в Идлибе. Сообщения лиц, называющих себя «активистами правозащитных организаций», выглядят, мягко скажем, пугающими. Цифры у них разнятся, но смысл у всех одинаков: в зоне деэскалации в Идлибе сирийская армия и ВКС России якобы занимаются исключительно уничтожением медицинских учреждений.

Так, Урсула Мюллер, помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора чрезвычайной помощи на заседании Совета Безопасности о ситуации в Сирии обмолвилась 29 разрушенных больницах и 4 погибших медиках.

При этом международные гуманитарные организации, действующие под эгидой ООН, уже давно свернули свою деятельность в этом регионе из-за эскалации ситуации, а в своих заявлениях опираются на сообщения «общественных источников». А SOHR (Сирийская обсерватория по правам человека) других источников и вовсе никогда не имело. Значит, все эти пугающие цифры основываются на сообщениях «активистов» и перекрестных ссылках друг на друга, нисколько не подтверждаясь фактами. Данные, которыми запугивают мировое сообщество, зачастую попросту берутся из заявлений террористических группировок, при том, что их основная масса аффилированы с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»1.

Даже если апеллировать этими данными, то можно сделать выводы о том, насколько реалии отличаются от общего тона истерии, заданного западными «правозащитниками» и прессой.

Для чего Запад создает фейки об уничтоженных в Сирии больницах

В первую очередь надо отметить заботу государства, с которым воюют «бедные и обиженные» джихадисты, выражающуюся в высокой степени обеспеченности населения медицинскими учреждениями. По сообщениям о разрушенных авиаударами госпиталях в полосе деэскалации (речь идет именно о ней, а не о всей провинции Идлиб) нет ни одной деревни без такого сооружения.

Во вторую очередь, стоит обратить внимание на низкие и неподтвержденные «потери» среди медицинских работников при непрекращающейся потребности в подкреплениях у боевиков. Ни у кого не возникает вопроса: если даже разбомбленный госпиталь действительно существовал, то кого в нем разбомбили?

Сирия: Для чего «бомбят» больницы

Политический аналитик Александр Асафов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в урегулировании сирийского кризиса. Напротив, США стремятся раскачать ситуацию.

«Совершенно очевидно, что военным действиям, которые происходят либо при непосредственном участии американских инструкторов, либо при их косвенном задействовании, подобным кампаниям необходима пиар-поддержка. Она может оказываться различными методами, например, путем найма актера Моргана Фримена, как это было при иранской сделке. Причем если в 2015 году он высказывался в одном ключе, то в дальнейшем — в совершенно обратном», — напоминает политолог.

В заключение он добавил, что Вашингтон не остановится ни перед чем, чтобы свергнуть законно избранного главу государства.

«В рамках пиар-компаний привлекаются самые разные люди, чтобы привлечь внимание в том числе и нобелевских лауреатов. Потому что абсурдные обвинения, подкрепленные подобного рода пиаром, звучат куда убедительнее», — резюмировал Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Михаил Блинов
© 2019 Федеральное агентство новостей
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