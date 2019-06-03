Начальник Генштаба РФ и новый главком НАТО обсудили ситуацию в Европе

Москва, 3 июня. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и новый верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Тод Уолтерс провели телефонный разговор. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Согласно сообщению военного ведомства, стороны обсудили отношения России и НАТО. Также были затронуты вопросы, касающиеся военно-политической ситуации в Европе и транспарентности военной деятельности.

В Минобороны РФ подчеркнули, что военнослужащие «договорились о продолжении контактов».

Ранее сообщалось, что Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд на встрече в Вене заявили о важности взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов в САР.